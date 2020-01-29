Падение стрелы крана в Москве попало на видео

В столице на Гранатном переулке стрела гусеничного крана упала и придавила рабочего на строительной площадке.

Издание "Московский Комсомолец" опубликовало видео момента падения стрелы.

Агентство "Вечерняя Москва", ссылаясь на пресс-службу московского управления МЧС, сообщило, что пострадавшему прижало ногу. Мужчина был извлечен из-под стрелы и госпитализирован.