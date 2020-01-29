Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой. Алисе уже прислали соответствующие документы.

В начале 2019 года звездная пара объявила об окончании отношений. Причиной развода стали измены супруга. В июле суд Санкт-Петербурга расторг брак Андрея и Алисы.

На этом выяснения отношений не закончились. В требовании о выселении говорится, что женщина должна покинуть квартиру вместе с ребенком, сообщает StarHit. Это связано с тем, что жилье принадлежит бывшей свекрови, маме футболиста. Алиса возмущена таким явлением, поскольку вскоре у наследницы Аршавина день рождения. Экс-супруга назвала просьбу о выселении своеобразным "подарком".

Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. У пары родились трое детей. Аршавин ушел от Барановской в 2012 году, когда та была беременной. Футболист предпочел Алису Казьмину, с которой официально вступил в брак. У них родилась дочь.