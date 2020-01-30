В Туве военные подрывают лед на реке, чтобы защитить город Чадан от подтопления

В Республике Тыва военнослужащие подрывают лед на реке Чадан, чтобы защитить жителей соседнего города от подтоплений. Всего в противопаводковой операции планируют применить около тонны тротила.

В конце прошлой недели грунтовые воды в Чадане затопили приусадебные участки домов, где проживают около 200 человек.

Как уточнили в управлении МЧС, наступление воды вызвано сильным промерзанием реки. В районе введен режим ЧС, передает телеканал "Россия 24".