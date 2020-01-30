Россия частично закрывает границу с Китаем

Шлагбаум на границе с Китаем опущен. С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство закрыло 16 контрольно-пропускных пунктов.

Российско-китайская граница – это более четырех тысяч километров. Она проходит вдоль пяти дальневосточных регионов. Изначально погранпереходы были закрыты из-за празднования китайского Нового года. Теперь режим закрытия продлили, сообщает канал "Россия 24".

Закрыты железнодорожные переходы Забайкальск – Маньчжурия и Пограничный – Суйфэньхэ, автомобильные Забайкальск – Маньчжурия и Пограничный – Суйфэньхэ, а также Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сюнькэ, Амурзет — Лобэй, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Покровка — Жаохэ, Турий Рог — Мишань, Полтавка — Дуннин, Краскино – Хуньчунь и Махалино – Хуньчунь.

Михаил Мишустин пояснил, что закрытие погранпереходов вызвано обоснованными причинами и носит исключительно временный характер.

Российские вузы, в том числе МГУ, направили своим китайским студентам уведомления о продлении каникул и переводе их временно на дистанционное обучение.

Временно приостановил выдачу электронных виз для граждан КНР МИД России. Российские авиакомпании прекращают полеты в Китай.

В Китайской Народной Республике подтверждены 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались уже 170 человек. Российский Минздрав уже назвал три препарата, пригодных для борьбы с коронавирусом.