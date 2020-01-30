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Перевал Дятлова 24 минуты назад

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30 января 202017:30

Обнаружено загадочное пятно, которое могло стать причиной гибели группы Дятлова

cheltv.ru

Гибель тургруппы Дятлова произошла в 1959 году, но спустя годы загадочная смерть ее участников не дает многим покоя. Различные эксперты продолжают высказывать свои гипотезы, перечитываются и изучаются документы, но по сей день нет точного ответа на то, что же привело к смерти туристов.

Валентин Якименко, который принимал участие в поисках группы в 1959 году, привел свою версию случившегося. Мужчина изучил кадры одного из участников экспедиции Семена Золотарева. Предположительно, снимки были сделаны за несколько минут до трагедии.

На одном из кадров отчетливо видно некое пятно в небе. Якименко считает, что это мог быть выброс какого-то вещества в атмосферу или выхлоп дыма. Исследователь изучил и другие снимки — на них также запечатлен неизвестный движущийся объект. Валентин считает, что это небесное явление и стало причиной гибели туристов.

Проведенный эксперимент показал, что обнаруженное пятно является слишком тихоходным для ракеты — его скорость не превышала 180 километров в час. Скорее всего, это была некая емкость, которая распускала струи раскаленной жидкости, например, топлива.

Валентин Якименко предполагает, что группу Дятлова накрыло ядовитое облако, сообщает ГТРК "Челябинск". По его мнению, участники экспедиции в панике пытались убежать, но это не спасло их от печального исхода.


Ранее на загадочном перевале Дятлова побывал телеведущий Андрей Малахов. Он признался, что впечатления от данного места не самые приятные: там стоит гнетущая тишина, много снега и дует сильный ветер, особенно в том месте, где находилась палатка туристов.

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