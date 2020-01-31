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31 января 202015:36

Тим обыграл Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

EPA

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определился второй финалист первого в сезоне турнира Большого шлема. Им стал Доминик Тим из Австралии, обыгравший в полуфинальном поединке представителя Германии Александра Зверева в четырех сетах.

Теннисисты провели на корте 3 часа 42 минуты. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в пользу австрийца. В финале Тим встретится с сербом Новаком Джоковичем, ранее обыгравшим Роджера Федерера из Швейцарии.

Для австрийского теннисиста это будет уже третий финал Большого шлема. Ранее он дважды участвовал в главном матче Roland Garros (2018, 2019). Зверев же ни разу не доходил до решающих поединков турниров Большого шлема.

Финал Australian Open в мужском одиночном разряде состоится 2 февраля. Напомним, что общий призовой фонд турнира составляет 49,1 миллиона долларов.

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