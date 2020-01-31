Вооруженное ограбление ювелирного магазина под Новомосковском попало на видео

В четверг в Кимовске двое вооруженных неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, изрядно занапугав сотрудниц торгового заведения, вынесли украшений на сумму более миллиона рублей, после чего скрылись на машине с нечитаемыми номерами.

Согласно ориентировке, процитированной порталом Myslo.ru, оба преступника имеют рост окло 180 сантиметров, глаза у них голубые, одеты были в толстовки темного цвета.

В настоящее время налетчики разыскиваются полицейскими. В результате инцидента никто не пострадал.