"Локомотив" проиграл "Партизану" в серии пенальти

В Катаре стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова", а также сербского "Партизана". В первом матче "Локомотив" и "Партизан" сыграли вничью 1:1. Пенальти лучше выполнили игроки белградского клуба.

В первом тайме соперники обменялись голами. На точный удар железнодорожника Эдера на 30 минуте через четыре минуты ответил бывший полузащитник Зоран Тошич. Во второй половине встречи Мацей Рыбус забил второй мяч в ворота "Партизана", но этот гол не был засчитан.

Согласно регламенту, победитель был определен с помощью пенальти. Игроки "Партизана" били без промаха, а Роман Тугарев и Мацей Рыбус не смогли переиграть сербского вратаря Неманью Стевановича. "Партизан" выиграл 4:2. В 18.00. на поле выйдут футболисты "Спартака" и "Ростова".

В первом тайме получил травму и был заменен полузащитник Антон Миранчук. Футболист сборной России может пропустить несколько месяцев. После перерыва был травмирован другой игрок московского клуба и российской сборной Дмитрий Баринов.