Тренер "ПСЖ" Тухель дал оценку поведению Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" в матче 22 тура Лиги 1 разгромил "Монпелье" со счетом 5:0 и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции. Однако внутри команды возникли сложные отношения между главным тренером Томасом Тухелем и лучшим бомбардиром Килианом Мбаппе.

Тухель заменил Мбаппе на 68 минуте при счете 5:0. Килиан забил один из пяти мячей. Нападающий был недоволен заменой и демонстративно прошел мимо тренера, отказавшись от традиционного в таких случаях рукопожатия.

Германский специалист незамедлительно отреагировал на выходку Мбаппе. "Такие моменты негативно влияют на психологическое состояние команды. Тем более, что не было никакой надобности в таком поведении. Я тренер и я решаю, кого менять и кого выпускать на замену",- приводит слова Тухеля "Спорт-Экспресс".