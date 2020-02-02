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2 февраля 202013:15

Бог в Конституции: предложена широкая дискуссия

Предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить упоминание о Боге в Конституцию России заслуживает широкого обсуждения, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

Ранее патриарх включился в обсуждение поправок в главный закон страны и предложил внести в преамбулу упоминание о Боге. Предложение молиться за эту инициативу прозвучало во время трапезы после литургии, посвященной 11-летию интронизации патриарха. В качестве аргумента иерарх привел цитату из государственного гимна, где упоминается "хранимая Богом" земля. По мнению патриарха, именно вера в Бога является той возвышенной идеей, которая формирует нравственность, в том числе и политическую. А упоминание Бога в Конституции будет соответствовать убеждениям большинства россиян, считает он.

Гаврилов согласен с этим мнением и считает, что гимн, в котором упоминается Бог, уважают представители всех конфессий, проживающие в нашей стране.

Чтобы не вносить раскол по национальному или религиозному признакам, по вопросу о включении упоминания о Боге в Конституцию нужна широкая дискуссия, добавляет Гаврилов. А среди вечных ценностей, которые могли бы найти отражение в Конституции, — это традиционная семья и правопреемственность истории, с учетом заслуг и достижений как СССР, так и царской России.

 

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