Иран разработал новые урановые центрифуги

Тегеран представит в апреле нынешнего года центрифуги нового поколения для обогащения урана, сообщает иранское агентство ISNA. Агентство, цитируя заместителя главы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгара Зареана, уточняет, что новое поколение центрифуг иранского производства будет представлено в апреле.

О запуске сети из 30 центрифуг заявлял в ноябре прошлого года глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. Он отметил, что с сентября 2019 года Иран установил 15 центрифуг нового поколения, "что является очень большим достижением". Испытания перед установкой в основном секторе, в том числе на механическую стабилизацию, проходят на ядерной площадке в Натанзе.

Иранская инициатива стала ответом на односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий в 2018 году и последующие санкции в отношении Тегерана, а также в ответ на отказ Европы по сохранению интересов Ирана в рамках соглашения.