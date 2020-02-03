Дубль Контиолы помог "Йокериту" одолеть рижское "Динамо"

Встречей в Риге между местным "Динамо" и финским "Йокеритом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финские "шуты" взяли верх над аутсайдером лиги со счетом 4:2.

Две шайбы в составе победителей забросил Петри Контиола. Также за клуб из Хельсинки отличились Петер Регин и Стив Мозес. За латвийскую команду голами отметились Микелис Редлих и Виталий Павлов.

Рижские динамовцы уже потеряли шансы на выход в плей-офф, занимая последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В их активе 34 очка. "Йокерит", набрав 75 баллов идет четвертым на Западе.