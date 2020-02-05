Ревнивый омич зверски избил знакомого, продал его телефон и спрятался на чердаке

В Омске 26-летний мужчина жестоко избил своего знакомого из чувства ревности, сдал его телефон в ломбард, а когда к нему пришли оперативники, спрятался от них.

Пострадавший — 43-летний местный житель — без сознания поступил в больницу с переломами ребер и пневмотораксом. Получив об этом информацию, полицейские задержали драчуна спрятавшегося от них... на чердаке частного дома.

На допросе мужчина не отпирался и рассказал, что потерпевший обидел его девушку — хотел пристать к ней. "Да, я решил его ударить раз, — поделился ревнивец своими мыслями с полицейскими и описал избиение. — Сначала в грудь ему с руки, а потом в лицо, потом он упал, я начал ногами его пинать. Начал пинать, кровь не кровь, вижу его телефон в кармане, забрал телефон себе".

Похищенный аппарат был немедленно сдан в ломбард за 3800 рублей. "Решил избить и телефон забрать его, так наказать", — пояснил задержанный свои мотивы.

Ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности — за убийство, кражу, грабеж и угон.

В этот раз ему грозит уголовное наказание сроком до 15 лет лишения свободы за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.