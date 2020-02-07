Украинский парламент не успел обсудить закон о земле из-за драки

Верховная рада сегодня продолжит рассмотрение скандального проекта о рынке земли. Обсудить все 4 тысячи поправок, подготовленных ко второму чтению, накануне конечно не успели. Тем более, что работать пришлось в сложных условиях — заседание сопровождалось драками, блокированием трибун и митингами аграриев за окном.

Флаги у Рады, флаги под окнами офиса президента. Шеренги протестующих в центре города. В Киеве — день митингов! Сотни аграриев со всей страны требуют отказаться от скандального закона.

Отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель позволит скупать участки, в том числе иностранцам. Украинцы, которые стоят под стенами Рады, считают — страну распродадут по частям.

Законопроект проходит второе чтение. Депутаты подали больше 4 тысяч поправок. И готовы, если потребуется, заночевать в Раде. С собой принесли сменную одежду и бутерброды.

Для начала депутатам пришлось отстоять хотя бы трибуну. Она, как знамя переходила от "слуг народа" к оппозиции и обратно. Потом пришлось потолкаться и за место в президиуме. На этот раз быстрее всех оказалась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Отвоевывать место законному спикеру бросились депутаты фракции "Слуга народа", вступили в бой со сторонниками Тимошенко. А там и оппозиционная платформа "За жизнь" подоспела. Итог — традиционная для Рады потасовка.

Задачу принять закон в течение двух дней поставил партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский. Об этом пишут украинские СМИ. Однако единодушия по проекту добиться ему не удалось. Против – "Батькивщина" и оппозиционная партия "За жизнь".

Власти пытались было успокоить – земля народу. А если и агрохолдингам, то только своим. Продавать землю иностранцам напрямую не будут. Но по некоторым данным, украинский чернозем уже и так обрабатывают транснациональные корпорации.

Закон прописан так, что местные чиновники могут выводить наделы из сельхозоборота, а нерезиденты, соответственно, размещать на них что угодно: от ветряков до мусорных полигонов. Доработанный вариант законопроекта называют не иначе, как "токсичным". Ведь он запускает целые схемы для земельных спекулянтов.

Пока не закончится голосование по законопроекту, несколько тысяч полицейских будут охранять порядок в центре Киева. Дежурят и у стен Рады. Ведь митингующие уходить не собираются. К аграриям и сторонникам политических партий подтянулись националисты. Теперь, депутаты с осторожностью говорят — на рассмотрение поправок может уйти неделя. Но это, конечно, если все делать по закону.