Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Находящийся в Риме украинский президент Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Джузеппе Конте закрыть "незаконные" офисы ДНР и ЛНР в стране.

Кроме того, политики обсудили ситуацию с осужденным за убийство нацгвардейцем Виталием Маркивом, которого Киев считает невиновным, передает ТАСС.

Как уточняет "Интерфакс", Зеленский и Конте также поговорили о товарообороте между Киевом и Римом, украинской приватизации и итальянских инвестициях.

Виталий Маркив получил 24 года за убийство фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика.