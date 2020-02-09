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Послание Федеральному Собранию 38 минут назад

9 февраля 202020:20 Андрей Григорьев

Путин рассказал о высшей форме демократии

Путин рассказал о высшей форме демократии

3 февраля Владимир Путин приехал в Вологодскую область. Во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа президент встретился с представителями общественности. Когда обсуждали предложенные главой государства поправки в Конституцию, Владимира Путина вновь спрашивали о возможности продления президентских полномочий. И Путин снова говорит "нет".

Если долго не двигаться, непременно замерзнешь — это как раз на Русском Севере никому объяснять не нужно. Так и с Конституцией — за четверть века без изменений "застывает".

"Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Вот здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которой они считают себя и являются специалистами. Они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправкам, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать. Например, у нас очень часто очень возникают вопросы в здравоохранении или в той же системе образования, а когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно было быть сделано, для того, чтобы уровень первичного звена был достойным и граждане получали достойную медицинскую помощь у себя в муниципалитетах, а федеральный или государственный уровни считают, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства. Ведь, по сути, у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должны быть единый уровень, единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу, а те, кто работают в муниципалитетах, были связаны определенным образом со страной и с ее интересами. То же самое во многих других областях. И поэтому я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия", — заявил Владимир Путин.

В череповецком колледже, наоборот, беспокоятся, не будут ли поправки заморожены. Вопрос президенту задает аспирант с фамилией Шахрай — такой же, как у одного из авторов нынешней российской Конституции.

- Не считаете ли вы, что этот процесс может затянуться и есть риск просто погрязнуть в этих поправках?

- Не хотелось бы погрязнуть, это точно, ни в поправках, ни в чем другом. Все должно быть организовано соответствующим образом. Но дискуссия разворачивается широким фронтом. На самом деле меня это только радует. Потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будут Конституция и поправки, которые мы предложили. Потому что люди будут чувствовать себя сопричастными к этой работе. Я думаю, что мы все-таки уложимся в здравые сроки. Я недавно вспоминал, что у нас происходило. В 1993 году — к сожалению, не хочется об этом вспоминать, но забывать об этом тоже нельзя — был очень острый политический кризис в стране, который привел к вооруженным столкновениям в Москве. Там шли, по сути, боевые действия. Гибли люди. В этих условиях президент Ельцин принял решение провести всенародное голосование, референдум о доверии к себе. Думаю, что поступил правильно абсолютно. Но этот референдум готовился в течение всего 27 дней. То, что сейчас предложено, в этом ничего нет такого необычного. 15 раз вносились поправки уже к сегодняшнему дню. В среднем работа от заявки до окончания полного цикла работы над поправкой шла примерно от полутора до четырех с половиной месяцев. Если весь цикл работы над этим законом о поправках будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца, — отметил глава государства.

Ответ адресован, скорее, в Москву. В этом здании на Миусской площади работа и даже в выходные не прекращается. В советское время здесь располагался "Политиздат" — издательство, которое обладало монопольным правом на выпуск официальной общественно-политической литературы в стране, в том числе готовило и публиковало все варианты Конституции СССР. Сейчас тут находится Общественная палата, на базе которой как раз обсуждают и редактируют уже российский основной закон.

Таблички с именами сдвинуты в середину стола — все семьдесят пять участников рабочей группы и так уже друг друга знают, а место требуется для новых документов.

"Обозначена дата 14 февраля. Мы рассматриваем предложения, которые поступают, очень динамично, но без спешки", — сказала Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

С теми поправками, что внес президент, — их двадцать две — уже все понятно, сейчас речь идет о дополнительных, которые поступают до сих пор. Нужно, чтобы с идеей согласилась вся рабочая группа, а потом еще и оформить грамотную юридическую формулировку.

Уникальным российским регионам — таким, как озеро Байкал — присвоить статус федеральных территорий, чтобы руководили ими напрямую из Москвы.

Еще одна инициатива — укрепить вертикаль власти и включить в нее муниципальные органы. Сейчас они в Конституции не значатся. Академик РАН Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, предлагает реформировать Совет Федерации. "Мне понравился итальянский опыт. У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране", — отметил ученый.

Многих волнует, какое место займет в этой строящейся вертикали президент.

"Интересуются, конечно. Потому что мы все голосовали за президента. Президент у нас — гарант Конституции. Мне кажется, что здесь баланс, система сдержек и противовесов как раз очень хорошо продумана. И президент это в Послании говорил. Здесь, на мой взгляд все очень взвешенно и четко", — считает Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Но и у самого президента в Череповце опять в который уже раз об этом спрашивают.

- Имеет ли смысл проводить потом еще выборы президента Российской Федерации, если уже сейчас, мы свою позицию обозначим?

- Если мы будем проводить, а я надеюсь, это произойдет в обозначенные сроки, всенародное голосование, то это, по сути, плебисцит, волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления, этого волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии, это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе, — уверен Путин.

Рабочая группа обещает, что на следующей неделе все поправки будут систематизированы и представлены президенту и если тот с ними согласится, попадут на голосование в Госдуму.

Текст: "Вести недели"

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