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Америка выбрала Трампа 31 минута назад

9 февраля 202021:34 Денис Давыдов

Один импичмент провалился, Трампу пригрозили другим

Один импичмент провалился, Трампу пригрозили другим

Как и ожидалось, авантюра радикальных демократов в США по импичменту Трампа с треском провалилась. Ее окончательно похоронило голосование в Сенате. Таким образом, Дональд Трамп не только сохранил прописку в Белом доме, но и значительно улучшил свои позиции на предстоящих в этом году президентских выборах. Демократы откровенно бесятся. Но пока они будут зализывать раны, Трамп объективно может позволить себе более позитивно вести себя в отношениях с Россией, что и планировал, когда его избирали на первый срок.

Оправдан по всем статьям. Но перевести дух Трампу не дают. Сенат закрыл дело об импичменте, и тут же информационную бомбу в президента бросает The Washington Post. "Мы узнали, что Дональд Трамп берет за проживание агентов Секретной службы, которые его охраняют, огромные деньги. В поместье Мар-а-Лаго им сдают номера по 650 долларов за ночь", — пишет издание.

Расценки явно завышены, и недешевый постой оплачивает бюджет. В 2018 году владелец коттеджей компания The Trump Organization только за размещение телохранителей в Майами получила полмиллиона долларов. Эти статьи с новыми порциями компромата выйдут на следующий день. Но 6 февраля на всех первых полосах — одна новость: Трамп оправдан.

"Мы прошли через ад! Несправедливо обвиненные, мы не сделали ничего плохого. И вот каков итог. С нами обошлись очень несправедливо. Сначала было: "Россия! Россия! Россия!" Но все это — чушь собачья!" – заявил Трамп.

Счеты с обидчиками Трамп начал сводить сразу же. Из администрации уволили тех, кто на процессе давал показания против президента. Увольняют посла США при ЕС Гордона Сондленда, охрана выставила за дверь Белого дома эксперта Совета по нацбезопасности Александра Виндмана.

"Он был очень недисциплинированный, коверкал содержание моих "идеальных" звонков. Начальник охарактеризовал его ужасно. У него проблемы с суждениями, субординацией. Он "сливает" информацию. Другими словами, вон отсюда!" – сказал Трамп.

Указали на дверь и брату-близнецу Александра Виндмана Евгению. Тоже уволен за длинный язык. Ему дали проверить мемуары Джона Болтона на наличие гостайны, а он в разгар импичмента "сливал" черновики в прессу.

"Трамп проводит такую неделю, которая стала сплошным разочарованием для многих демократов. Рейтинг его одобрения в стране – 49% Это больше, чем когда он избирался", — пишут СМИ.

Республиканцы как будто не заметили, что у Трампа в партии есть конкуренты. За его выдвижение 97% республиканцев Айовы. Демократам сложнее — у них безусловного сильного кандидата для президентских выборов не видно. На внутрипартийном голосовании решали, кто сможет дать Трампу бой.

Родители ходили переубеждать детей. Трамп — это традиционные ценности, рабочие места, а социалист Сандерс только обещает бесплатное образование. Дочь не сдвинулась с места. Ровно в 7 двери закрылись, и у демократов начались кокусы.

Кокусы на языке индейцев – "шумное сборище". Здесь нет бюллетеней, урн для голосования. Актовый зал школы поделен на сектора. Вот сектор сторонников Берни Сандерса. Напротив — те, кто поддерживает Джо Байдена, чуть поодаль — группа Пита Бутеджича. В зале могут работать журналисты, но чтобы нас не приняли за жителей Айовы, нам вручили таблички и приклеили на спины "не считайте меня".

Малочисленным группам можно примкнуть к тем, что побольше. Сомневающихся активисты убеждают, переманивают. Потом подсчет — буквально по головам.

В Айове — первые внутрипартийные выборы, которые задают тон всему голосованию. За тем, как голосует штат на Среднем Западе, следит вся Америка. Журналисты, политологи, политические туристы. Тысячи приезжают сюда на праймериз, и на гостях Айова зарабатывает миллионы. Рестораны, гостиницы, реклама кандидатов — общая выручка — под 100 миллионов долларов.

Но в этом году Айова заработала себе и грандиозный скандал. Победителя праймериз не могли назвать несколько дней — компьютер подвел. Программа, которую использовала Демократическая партия, дала сбой.

"Наша Служба кибербезопасности предлагала разработчикам проверить приложение на надежность от хакерских атак. Они отказались. Единственное, я могу сказать, что никто не взламывал эту систему. Есть некая проблема с загрузкой данных", — отметил Чад Вульф, секретарь Министерства внутренней безопасности США.

Другими словами, никакими русскими хакерами там и не пахло. Сор из внутрипартийной избы выносить не стали, ведь свои же могли наследить. Компания-разработчик приложения связана с верхушкой демократов, которым от популярности Берни Сандерса давно не по себе. В 2016-м в Айове он обвинял Клинтон в краже голосов — тогда она опередила его всего на доли процента. В 2020-м у Сандерса новый и, похоже, еще более наглый конкурент.

"Я не знаю, как кто-то может объявлять себя победителем, пока у него нет официальных результатов голосования. Наш штаб не говорит о победе", — подчеркнул Берни Сандерс.

"Данные пока не подсчитаны. Но есть результаты с большинства участков, и они показывают, что мы — на первом месте", — заявил Пит Буттиджич, кандидат на пост презижента США от демократов.

И ведь Буттиджич как в воду глядел. В Айове у него — 26,2%, у Берни Сандерса — на одну десятую меньше. Если так и дальше пойдет, Буттиджич может стать первым геем-президентом в истории США. У него есть официальный супруг, который всю кампанию рядом. Посторонних к телу не подпускают, нам в интервью отказали.

Винить Россию во вмешательстве в свои праймериз Трамп, шутя, советовал демократам. Президент США в отличном настроении. Победителем входил в Конгресс для оглашения ежегодного послания. Нэнси Пелоси, которая осенью за этой же трибуной объявила ему импичмент, руки не подал.

"Три года назад мы начали возрождение великой Америки. Сейчас я стою перед вами, чтобы поделиться невероятными результатами. Количество рабочих мест увеличивается, растут доходы, бедность снижается, преступность падает, уровень доверия вырос. Наша страна снова процветает и пользуется большим уважением", — заявил Трамп.

Он говорил о своих успехах, а Нэнси Пелоси надрывала листы с его речью, чтобы в конце выступления встать и эффектно порвать перед камерами. Послание она назвала манифестом лживости, самого президента — угрозой демократии. В Конгрессе уже заявили: начнут импичмент еще раз, как только Трамп даст повод.

Текст: "Вести недели"

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