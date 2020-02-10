Пиар на костях или торги без правил: мэр Львова взял в заложники прах советского разведчика

Племянница легендарного советского разведчика Николая Кузнецова Елена Сакныне возмущена кощунственными требованиями мэра Львова, отказавшегося вернуть прах ее дяди на родину. Об этом она рассказала по телефону в эфире программы "60 минут".

"У людей, делающих предметом торга человеческие останки, происходит духовное вырождение. Будем надеяться, что хоть какая-то вменяемость появится у украинских властей, и родственники смогут перевезти прах Героя Советского Союза в Свердловскую область", — заявила Елена Викторовна.

Мэр Львова Андрей Садовой в обмен на прах советского разведчика требует от России вернуть пленных, но не уточнил, о каких именно идет речь.

Елена Викторовна отметила, что попытки перевести прах Николая Ивановича Кузнецова на его малую родину предпринимались уже несколько раз. По ее словам, когда нарастала антисоветская пропаганда, с помощью Николая Владимировича Струтинского и областной администрации удалось перевезли большой памятник из центра Львова. Однако могила с гранитным надгробием и прах Николая Кузнецова остались на воинском кладбище на Холме Славы, где похоронено много воинов, освободивших Львов.

"Когда началась такая вакханалия и расписывались могилы воинов, это вынудило нас писать письма с просьбой помочь перевезти не только памятник, но и останки Николая Ивановича в Екатеринбург. И всегда были препятствия. А ведь все понимают, что осквернение могил — это варварство и вандализм. Но меня привело в шок то, что это стало предметом торга", — подчеркнула Елена Сакныне.

В свою очередь глава Львовской областной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Инна Иваночко рассказала о том, что памятник Николаю Кузнецову во Львове достаточно часто подвергается атакам вандалов, старающихся таким образом привлечь к себе внимание. В частности, по ее словам, сейчас мэр Садовой пытается "пропиариться на костях Героя Советского Союза".

Ситуацию в эфире "60 минут" ведущие попросили прокомментировать и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича. Он считает, что мэр Львова Садовой – еще не вся Украина, а только глава одного города.

"Это маленькая и агрессивная часть Украины, которая, к сожалению, во время Майдана сумела захватить власть в стране", — сказал депутат Рады.

Также Рабинович от имени своей партии заявил о том, что в ближайшее время обязательно обратится в исполнительные органы Незалежной с тем, чтобы они заставили Садового выполнять законы Украины, согласно которым подобные торги с его стороны недопустимы.

Кроме того, оппозиционер пообещал восстановить разрушенные на Украине памятники другим советским героям Великой Отечественной войны.

"В конце года будут местные выборы, и вы увидите, мы победим в крупнейших городах юго-востока Украины и поставим там памятник Жукову. Я лично этим буду заниматься", — заверил он.

Общественные опросы говорят о том, что люди на Украине постепенно прозревают.

"Они начинают понимать, что произошло, и осознавать: основа будущего не в войне и ненависти. Поэтому нам надо дружить и постепенно сближаться", — резюмировал Рабинович.

Мэрия Львова отказалась вернуть прах советского разведчика Николая Кузнецова для перезахоронения. Могилу героя во Львове не раз оскверняли, и родственники хотят перевезти его на родину в Свердловскую область. Но останки украинские власти отдавать не хотят, они сделали прах советского героя предметом торга.

Советский разведчик Николай Иванович Кузнецов с идеальным знанием немецкого в 1942 году внедрился в круги немецкого командования на оккупированной территории Украины. Два года он поставлял в Москву сведения, ценность которых трудно переоценить. Герой погиб, сражаясь с отрядом УПА (запрещена в РФ). В одной из деревень во время неравного боя он подорвал противотанковую гранату, унеся с собой восемь боевиков.