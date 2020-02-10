Мини-Меркель уходит: в Германии разразился громкий политический скандал

Громкий политический скандал в Германии. Преемница Ангелы Меркель отказалась стать канцлером ФРГ. Неожиданное решение Аннегрет Крамп-Карренбауэр вызвало кризис внутри правящей партии страны ХДС. Ведь теперь нужно срочно искать новую кандидатуру на руководящий пост. Почему от Меркель уходит ее протеже, и не изменятся ли теперь планы канцлера — самой покинуть большую политику в 2021 году?

Ангела Меркель лишилась преемницы. В ее канцелярии говорят, что внезапно, что канцлер не знала о намерении Аннегрет Крамп-Каренбауэр, ставшей в декабре 2018 года лидером ХДС по протекции Меркель, отказаться от этой миссии.

"Я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера. Однако я останусь председателем партии до тех пор, пока не будет принято решение о новой кандидатуре. Должность министра обороны, по желанию канцлера Германии Ангелы Меркель, я сохраню", — пояснила председатель Христианско-Демократического союза Германии, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр.

Стало ли это на самом деле неожиданностью для канцлера? Сомнительно. Уже вскоре после избрания Крамп-Каренбауэр на руководящий партийный пост пошли разговоры, что бывший премьер крохотного Саара не тянет на федеральный уровень.

И даже то, что в июле 2019 года Меркель предложила ее на пост министра обороны, не добавило ей политического веса. Как-то так неудачно для нее сложилось, что все ее действия и заявления политики и избиратели воспринимали не как нечто самоценное и содержательное, а как очередную и всякий раз неудачную попытку перестать быть мини-Меркель. Но добила ее, конечно, Тюрингия. Сама Меркель ей выбора и не оставила.

"Это ужасный день для демократии. День, который идет вразрез ценностях и убеждениям ХДС", — заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

5 февраля парламент Тюрингии избрал премьер-министра земли. На один день им стал Томас Кеммерих — представитель партии "Свободных демократов", едва преодолевшей пятипроцентный барьер. Скандальной эту саму по себе сенсацию сделало то, что его кандидатуру вместе с ХДС поддержали правые из "Альтернативы для Германии". И хотя местные христианские демократы отрицают сговор, сложно опровергнуть факт сотрудничества с теми, кого медиа и большая часть политикума называют нацистами. И да, Кеммерих подал в отставку, но как-то подозрительно не сразу.

"Томас Кеммерих принял правильное решение, но просрочил его на 24 часа", — заявил генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак.

Был ли факт сотрудничества ХДС с "Альтернативой", или, пользуясь процедурой тайного голосования, правые просто подставили однопартийцев Меркель, до конца неясно. Если верно второе, то "Альтернатива" провернула гениальную комбинацию, спровоцировав очередной кризис власти в Германии. Немецкая социал-демократия, которая как политическая партия почти полностью утратила былое влияние, полагает, что та же участь теперь ждет и партию Меркель.

"Мы переживаем конец второй крупной народной партии Германии. Вслед за СДПГ, Христианско-Демократическому союзу также не удастся сохранить себя. Слишком сильны расхождения. В то же время федеральное правительство парализовано во второй раз за короткий срок. Подозреваю, что в недалеком будущем следует ожидать новые выборы", — отметил 60-летний бывший вице-канцлер Германии и экс-глава МИД ФРГ социал-демократ Зигмар Габриэль.

Досрочные выборы возможны, досрочный съезд ХДС неизбежен. Крамп-Каренбауэр намерена провести его летом и поставить на нем вопрос о новом лидере. Есть несколько кандидатов на открывающуюся вакансию. Первый Фридрих Мерц — инвестиционный банкир, трансатлантист и критик Меркель, второй — нынешний премьер-министр самой большой немецкой земли Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Это два реалистичных варианта разрешения кадрового кризиса. Но есть и еще одни вариант — фантастический.

Это Ангела Меркель. Несмотря на то, что канцлер уже объявила о своем уходе из большой политики после выборов 2021 года. Но ведь никто не может лишить ее права передумать. Просто причины для этого должны быть очень вескими. Например, какие-нибудь угрозы политической стабильности или демократическим ценностям. Но это как раз то, что несложно найти сегодня в Германии.