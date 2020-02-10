"Ему стыдно". Сын Пеле сообщил о депрессии и затворничестве Короля футбола

Эдсон Арантес до Насименто, более известный, как Пеле, столкнулся с проблемами. У Короля футбола депрессия. Именно этим сын великого бразильца Эдсон Шолби Насименту, или попросту Эдиньо, объяснил затворничество Пеле.

"Он довольно слаб после того проведенной ему операции по замене тазобедренного сустава. Реабилитация не получилась идеальной, и у него возникла проблема с передвижением. В результате из-за этого у него развилось что-то вроде депрессии. Представьте, он Король, всегда был внушительным, а сейчас даже ходить нормально не может".

"Ему стыдно, он не желает выходить в люди, и чтобы его видели. Он не хочет делать ничего, что подразумевает выход из дома, приводит слова Эдиньо Спорт24.Ru. – Он стал очень застенчивым, а сейчас ведет затворнический образ жизни".

До интервью Эдиньо о 78-летнем Пеле было известно, что ему проводилась операция по удалению камней в мочеточнике. Операция проводилась в одной из парижских больниц. Легендарный бразилец был выписан из медицинского учреждения 15 апреля.

Напомним, что Пеле является единственным игроком в истории мирового футбола, завоевывавшим три титула чемпиона мира.