11 февраля 202015:05 Алексей Головко

Более 400 предложений: рабочая группа по внесению поправок в Конституцию отчитается перед президентом

Более 400 предложений: рабочая группа по внесению поправок в Конституцию отчитается перед президентом

Владимир Путин 13 февраля проведет встречу с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как раз в эти минуты в Общественной палате в Москве проходит новое заседание рабочей группы. Ее члены обсуждают возможные изменения основного документа страны. Всего на данный момент поступило уже около 400 предложений.

Работа группы по внесению изменений в Конституцию не прекращается ни на день. Поправок уже около 400. Очередное предложение — изменить статью основного закона, где говорится о роспуске парламента президентом в случае, если троекратно не будет утвержден премьер-министр.

"Предлагается такая схема, что он может назначить кандидатуру, и у него появляется право распустить Госдуму. Не обязанность, а право распустить Государственную Думу", — говорит Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Поправки существенно изменят полномочия Госдумы и Совета Федерации. К примеру, председателя Счетной палаты раньше утверждали депутаты. Теперь предлагается поручить это сенаторам.

"Очень правильно будет, если тот контрольных орган, который должен контролировать деятельность многих государственных финансовых структур в стране, это уже будет компетенция не Государственной Думы, а Совета Федерации", — объясняет Светлана Горячева, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Статус Совета безопасности, невозможность омбудсмену иметь второе гражданство, механизм снятия с должности некомпетентного судьи — все это в рабочей группе обсуждается в живом диалоге и, что важно, обсуждается открыто.

"Сегодня у средств массовой информации вопросы были, в частности, ко мне, что обсуждается активно обнуление президентских сроков. Этот вопрос не обсуждается в рабочей группе", — заявил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Свои поправки предлагают и парламентские партии.

"Наша команда подготовила 15 поправок. Мы настаиваем на том, чтобы тема, связанная с государствообразующей ролью русского народа, была обязательно реализована. Русские за тысячу с лишним лет под свои знамена собрали 190 народов и народностей, не порушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры. Но эта тема никак не отражена в Конституции. Мы считаем, что это совершенно необъективно", — заявил Геннадий Зюганов, председатель КПРФ.

Предложения по изменениям в Конституцию поступают и от законодателей, и от общественности, и из регионов. Прием поправок не ограничивается. Но пришло время отчитаться о проделанной работе — так сегодня говорят сами участники рабочей группы. Уже в ближайшее время состоится их встреча с главой государства.

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