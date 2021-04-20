Военным и чиновникам запретили иметь зарубежный вид на жительство

Российским военным, государственным и муниципальным служащим планируют запретить иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве. Соответствующий законопроект прошел третье чтение в Государственной думе.

Законопроект внес в Думу Владимир Путин в рамках изменений Конституции РФ. Во время второго чтения председатель ГД Вячеслав Володин поручил составить список помощников депутатов, которые имеют иностранное гражданство, сообщает агентство ТАСС.

Впрочем, иностранцы смогут служить в российской армии. Однако на должностях не выше сержантов и старшин.

Также в новом законопроекте вводится норма, которая запрещает людям с иностранным гражданством занимать посты председателя Банка России и его заместителей.