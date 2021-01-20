Госдума запретила госслужащим иметь вид на жительство за границей

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий новые запреты для государственных и муниципальных служащих, а также для военных.

В документе прописывается, что должности государственной и муниципальной службы не могут занимать не только те, у кого есть иностранное гражданство или подданство, но и те, кто имеет вида на жительство или другой документ, позволяющий российскому гражданину постоянно проживать на территории другой страны.

Те, кто уже находится на госслужбе, обязаны будут уведомить свое руководство о приобретении иностранного гражданства или получении вида на жительство за рубежом, передает ТАСС.

Основными местами работы госслужащих являются администрация президента, правительство, Государственная Дума, Совет Федерации, министерства и различные федеральные ведомства, органы местного самоуправления, государственные корпорации, а также силовые структуры (прокуратура, ФСБ, суд, полиция).