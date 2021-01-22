В Госдуму внесен законопроект о возрасте госслужащих

С 65 до 70 лет увеличен предельный возраст работы для федеральных чиновников, которых на должности назначает и которых снимает президент России. Законопроект о внесении поправок в закон о государственной гражданской службе внес в Госдуму Владимир Путин.

В пояснительной записке поясняется, что предельный возраст пребывания на госслужбе остается 65 лет. Но для руководителей высшей группы должностей он может продлеваться на пять лет. В документе 1099092-7 в базе данных Думы, который зарегистрирован 22 января 2021 года, также подчеркивается, что в отдельных случаях с опытными и высококвалифицированными руководителями высшего звена государственного управления и после достижения ими указанного возраста возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы. Потому предложенный Путиным законопроект и предлагает снять возрастное ограничение в 70 лет для государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначением и увольнением на которые занимается глава российского государства.