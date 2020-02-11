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Фильм "Лёд 2" 47 минут назад

11 февраля 202022:03 Иван Кудрявцев

История для всей семьи: чего стоит ждать от фильма "Лёд 2"

История для всей семьи: чего стоит ждать от фильма "Лёд 2"

Вчера, 10 февраля, в московском кинотеатре "Октябрь" с аншлагом прошла торжественная премьера фильма Жоры Крыжовникова "Лёд 2". По ярко-синей, словно лед озера Байкал, ковровой дорожке прошли десятки российских звезд, среди которых были и создатели фильма: режиссер, продюсеры и актеры. До начала фильма мы спросили у исполнителей главных ролей, Александра Петрова и Аглаи Тарасовой, чего нам стоит ждать от картины.

"Мне кажется, что это история для всей семьи. У детей будет момент безумного наслаждения фильмом, потому что он яркий, красивый, динамичный, разный. Это и фильм для родителей, которые могут посмотреть на себя со стороны", — рассказал Александр Петров.

"Нужно было придумать новый виток развития — сценаристы, режиссер и продюсер это сделали. Это будет неожиданным поворотом для зрителей, но даст возможность зрителям воспринимать второе кино отдельно от первого, не как сиквел, а как отдельное художественное произведение", — поделилась Аглая Тарасова.

Фильм завоевывает вас с первой сцены и увлекает в головокружительный вихрь событий. Это настоящее приключение души, настоящая сказка. Будет и весело, и грустно, и тревожно, иногда даже страшно за героев, но в итоге, конечно же, зрителей ожидает счастливый конец. В самые сильные и эмоциональные моменты в фильме звучат каверы любимых миллионами современных песен от Басты до Аллы Пугачевой.

Незадолго до финала организаторам пришлось прервать показ из-за небольшого задымления. Никакой паники во время эвакуации не было. Уже когда все вышли на улицу, начали расходиться, можно было услышать фразы: "Ладно, в выходные пойдем смотреть еще раз". Вот что сказал Павел Деревянко во время эвакуации:

"Я думаю, что короткое замыкание произошло от накала драматургии. Это очень хороший фильм. До середины посмотрели, но я рыдал".

Главное — купить билет заранее, потому что "Лед 2" — это тот самый фильм, на который точно пойдут миллионы. Два года назад первый "Лед" установил рекорд первого дня проката — 14 февраля 2018 года он собрал 89 миллионов рублей в России. За первый уикэнд — 452 миллиона рублей. Общие же сборы составили почти полтора миллиарда рублей.

Как показывает приложение Фонда кино "Кинозритель", уровень ожидания второго "Льда" составляет 10 процентов. Эти данные формируются в ходе еженедельных опросов полутора тысяч посетителей кинотеатров в крупнейших городах России. К сожалению, на момент премьеры первого "Льда" трекера "Кинозритель" еще не было, поэтому сравнить с ним не получится.

Но, например, комедию "Холоп" накануне премьеры ждали 7 процентов опрошенных кинозрителей. Благодаря высочайшему качеству и хорошим отзывам лента до сих пор собирает почти полные залы и в минувшее воскресенье стала первым отечественным фильмом, собравшим в России три миллиарда рублей.

"Лёд 2" выходит в широкий прокат в День всех влюбленных — 14 февраля. Это отличная возможность узнать, чем закончится одна из главных премьер этого года.

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