МИД РФ: Анкара не выполняет сочинские договоренности по Сирии

В Москве считают, что причина обострения обстановки в Идлибе – постоянное невыполнение Анкарой предыдущих договоренностей.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность на брифинге проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Турция не выполняет свои обязательства по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года, перебрасывая подконтрольные себе вооруженные отряды так называемой оппозиции на северо-восток Сирии и в Ливию.

Захарова отметила, что Москва остается приверженной достигнутым ранее договоренностям и настроена на продолжение совместной работы, для того чтобы снизить уровень боевых действий в Сирии и обеспечить безопасность военнослужащих государств-гарантов мирного процесса.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе и заявил, что войска его страны будут атаковать правительственные части Сирии вне Идлибской зоны деэскалации, если те будут вести наступательные действия.

В мае 2017 года в казахстанской Астане (ныне Нур-Султан), представители России, Турции и Ирана договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации. В 2018 году три из них перешли под контроль Дамаска. Четвертая по-прежнему не подвластна властям САР – она расположена в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо. В сентябре 2018-го Россия и Турция договорились в Сочи о том, что в Идлибе, где базируются десятки вооруженных формирований, создается демилитаризованная зона.