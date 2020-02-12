Старейший мужчина на Земле раскрыл причину своего долголетия

112-летний житель Японии Титэцу Ватанабэ признан старейшим мужчиной на Земле. Его занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

5 марта Ватанабэ исполнится 113 лет. Он родился в 1907 году. По словам жителя Японии, причиной его долголетия является смех.

В настоящее время Титэцу Ватанабэ находится в доме престарелых в Дзеэцу. В учреждении отмечают, что у мужчины хорошее здоровье, сообщает Kyodo.

Ватанабэ признан самым старым ныне живущим человеком после того, как умер предыдущий обладатель титула Масадзо Нонака — ему было 113 лет.

У долгожителя пятеро детей, двенадцать внуков, шестнадцать правнуков и один праправнук.

Япония считается одной из ведущих стран мира по продолжительности жизни. Самой старейшей женщиной официально признана жительница префектуры Фукуока 116-летняя Канэ Танака.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане умерла старейшая женщина в мире — ей было 126 лет.