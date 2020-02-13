Депутаты Госдумы приступают к рассмотрению закона о школьном питании

Госдума в четверг займётся вопросом бесплатного горячего питания для младшей школы. Депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором чтении. Владимир Путин поставил задачу обеспечить учеников вплоть до четвертого класса такой едой в послании Федеральному собранию.

Законопроект предлагает предоставлять субсидии российским регионам на выполнение новой программы. По документу, бесплатное питание для младшеклассников будет вводиться поэтапно с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023-го, в зависимости от региона, сообщает телеканал "Россия 24".