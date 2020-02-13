Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра. Погода в российской столице будет в пределах климатической нормы. Больше нормы может выпасть на севере Камчатки, Карелии, Красноярского края, в Мурманской области, на юге Таймыра и на северо-западе Якутии.

А меньше осадков прогнозируется в Башкирии, в Кировской области, Пермском крае, на востоке Саратовской области, на юге Урала, Тюменской области и Сахалина, в Омской области, на севере Иркутской области, в Забайкалье и Приморье, сообщила со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину "Российская газета".

На востоке Таймыра и в Эвенкии в марте 2020 года еще возможны и 40-градусные морозы, а в Якутии температура может опускаться к отметке в минус 45 градусов. В Иркутской области и Красноярском крае ночные температуры могут достигать 30 градусов.

Московская погода будет в марте около нормы или чуть выше нее. Грядущий март, вероятно, повторит сценарий 1984 года, когда температура преимущественно колебалась в районе нулевой отметки. Но в отдельные дни воздух прогревался до 5-6 градусов, но были периоды падения температуры до минус 2-5 градусов. Поэтому метеорологи ожидают колебания мартовской температуры в Первопрестольной от 5-градусных заморозков до 6-градусных оттепелей.

Чуть теплее обычного будет почти на всей территории Сибири и Урала, в Башкирии, на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае. На всем Дальнем Востоке в марте будет примерно на градус будет выше климатической нормы. В Приморье, на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, а также на юге и в центре Хабаровского края температура сильно от климатической нормы отличаться не будет.

До минус 15 градусов может в марте подмораживать на северо-западе России. В первый весенний месяц воздух в Коми будет остывать до 20 градусов ниже нулевой отметки. До 9 градусов мороза температура будет опускаться в марте и в центральной части России.

Ночные заморозки до минус пяти можно ждать на юге: в Калмыкии, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Но солнце днем будет прогревать воздух довольно активно – до 10-15 градусов. Еще теплее на 5 градусов может быть на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.

Критична погода будет во второй половине месяца на Урале. Там будут наблюдаться существенные температурные качели. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях по ночам воздух будет остывать до минус 15 градусов, а днем повышаться до плюс 3-8 градусов. Такие перепады температур с трудом переживают люди пожилого возраста. Им надо будет в это время обратить особое внимание на здоровье.