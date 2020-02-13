Статус державы-победительницы могут закрепить в Конституции

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею закрепить в Конституции статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне. Об этом он заявил во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

"Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где — это нужно просто подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая", — сказал он.

С инициативой выступил сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что в преамбулах многих конституций зафиксированы "базовые ценностные ориентиры страны и нации". Поэтому важно закрепить в нашем основном законе статус России как державы-победительницы.

Также Пушков обратил внимание на опасность попыток искажения истории войны. Глава государства заявил, что разделяет его позицию. Он подчеркнул, что попытки переписать историю вредны и имеют определенный подтекст — "они рассчитаны на сегодняшний и на завтрашний день".

Президент напомнил, что фашисты планировали практически полностью уничтожить жителей Советского Союза: небольшую часть населения оставить в качестве рабской силы, а остальных отправить на север на вымирание. "Нас бы просто никого не было. Вот этого мы не должны забывать никогда, и именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту Победу для нас добыл", — подчеркнул Путин. По словам главы государства, движение "Бессмертный полк" доказывает, как глубоко в сердце нашего народа благодарность победителям и понимание значимости Победы.