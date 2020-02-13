Путин одобрил идею закрепить в Конституции необходимость индексации зарплат и пенсий

Владимир Путин согласился с предложением прописать в Конституции России обязательную индексацию заработных плат и пенсий. По его словам, повышение выплат надо обязательно зафиксировать в основном законе, чтобы не было никакой возможности этого не делать.

"Если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексации проводить каждый год, то тогда лазейки у правительства уже не будет", — пояснил глава государства, выступая на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

В то же время президент отметил, что все нюансы прописывать не нужно. По его мнению, детали должны регулироваться не Конституцией, а федеральными законами.

"Есть расхождения во мнениях среди специалистов, как и что нужно отфиксировать", — пояснил Владимир Путин, предложив дождаться от экспертов окончательных формулировок.