Поправки в Конституцию: Песков ответил на вопрос о голосовании в выходной

Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, будет ли день голосования оплачен гражданам, Песков ответил, что вопрос требует проработки, но Кремль допускает вариант оплачиваемого выходного.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил органам государственной власти начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Проведение голосования президент возложил на ЦИК РФ. Принято решение, что день голосования должен стать выходным​​​.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что по итогам состоявшейся накануне встречи рабочей группы с президентом в Совет Думы направлено предложение о продлении сроков представления поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции до 2 марта.

Он отметил, что глава государства дал согласие на отложение срока второго чтения законопроекта о поправках к Основному закону, передает "Интерфакс".

По словам Крашенинникова, на рассмотрении находится уже более 500 предложений.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что "17 февраля Совет Думы рассмотрит вопрос о продлении срока подачи поправок ко второму чтению проекта закона о внесении изменений к Конституции".

Володин выразил уверенность в том, что депутаты поддержат предложение президента.