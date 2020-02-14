Тема:

Поправки в Конституцию 12 минут назад

14 февраля 202013:48

Поправки в Конституцию: Песков ответил на вопрос о голосовании в выходной

Global Look Press

Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, будет ли день голосования оплачен гражданам, Песков ответил, что вопрос требует проработки, но Кремль допускает вариант оплачиваемого выходного.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил органам государственной власти начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию. Проведение голосования президент возложил на ЦИК РФ. Принято решение, что день голосования должен стать выходным​​​.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что по итогам состоявшейся накануне встречи рабочей группы с президентом в Совет Думы направлено предложение о продлении сроков представления поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции до 2 марта.

Он отметил, что глава государства дал согласие на отложение срока второго чтения законопроекта о поправках к Основному закону, передает "Интерфакс".

По словам Крашенинникова, на рассмотрении находится уже более 500 предложений.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что "17 февраля Совет Думы рассмотрит вопрос о продлении срока подачи поправок ко второму чтению проекта закона о внесении изменений к Конституции".

Володин выразил уверенность в том, что депутаты поддержат предложение президента.

Ранее по теме

Сейчас

13:28

Лукашенко заявил, что в интеграции "нет ничего плохого"

12:57

Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

12:23

Правительство разработало меры по улучшению лечения рака

12:15

Президент распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

10:47

В Подмосковье поймали финансиста ИГ

10:02

Зарегистрирован российский тест на коронавирус

09:04

Путин распорядился увековечить память Лужкова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

38 минут назад
Президент распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

Президент распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

1 час назад
Скандал вокруг Романа Полански оставил премию "Сезар" без киноакадемиков

Скандал вокруг Романа Полански оставил премию "Сезар" без киноакадемиков

56 минут назад
Мишустин: правительство разработало меры по улучшению лечения онкологии

Мишустин: правительство разработало меры по улучшению лечения онкологии

1 час назад
Гарвард и Йель обязали отчитаться о подарках из России и Китая

Гарвард и Йель обязали отчитаться о подарках из России и Китая

58 минут назад
"Агент КГБ Сандерс, просыпайтесь!": пранкеры разыграли кандидата в президенты США

"Агент КГБ Сандерс, просыпайтесь!": пранкеры разыграли кандидата в президенты США

2 часа назад
Мария Аронова о режиссере Крыжовникове: он - главный "родитель" фильма "Лёд 2"

Мария Аронова о режиссере Крыжовникове: он - главный "родитель" фильма "Лёд 2"

1 час назад
В Подмосковье поймали финансиста ИГ

В Подмосковье поймали финансиста ИГ

3 часа назад
Зарегистрирован российский тест на коронавирус

Зарегистрирован российский тест на коронавирус

3 часа назад
Уехали насовсем: принц Гарри и Меган Маркл закрыли свой офис в Букингемском дворце

Уехали насовсем: принц Гарри и Меган Маркл закрыли свой офис в Букингемском дворце

1 час назад
На даче бывшего прокурора Северной Осетии нашли труп его гражданской жены

На даче бывшего прокурора Северной Осетии нашли труп его гражданской жены

3 часа назад
Решетова и Тимати впервые показали лицо сына

Решетова и Тимати впервые показали лицо сына

3 часа назад
Названы места с самыми большими популяциями женихов и невест

Названы места с самыми большими популяциями женихов и невест

1 час назад
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
"Призрак" неизвестного вида человека был обнаружен в ДНК жителей Западной Африки

"Призрак" неизвестного вида человека был обнаружен в ДНК жителей Западной Африки

35 минут назад
Фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

Фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

41 минута назад
В Перми уволили медбрата, который хвастался в интернете убийствами пациентов

В Перми уволили медбрата, который хвастался в интернете убийствами пациентов

48 минут назад
Астронавт Кристина Кук опубликовала трогательное видео встречи с собакой

Астронавт Кристина Кук опубликовала трогательное видео встречи с собакой

50 минут назад
Hyundai привезет в Женеву концептуальный спортседан на электротяге

Hyundai привезет в Женеву концептуальный спортседан на электротяге

52 минуты назад
Сингапур ожидает серьезного урона из-за вспышки коронавируса

Сингапур ожидает серьезного урона из-за вспышки коронавируса

1 час назад
Российские саночники пробились в финал в спринте чемпионата мира.

Российские саночники пробились в финал в спринте чемпионата мира.

1 час назад
В Волгограде мужчина с шашкой проломил голову бывшему мужу своей супруги. Видео

В Волгограде мужчина с шашкой проломил голову бывшему мужу своей супруги. Видео

1 час назад
В Москве очередная сомнительная юридическая контора оставила с носом своих клиентов

В Москве очередная сомнительная юридическая контора оставила с носом своих клиентов

1 час назад
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

1 час назад
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

2 часа назад
Беспилотные КАМАЗы выйдут на дороги общего пользования

Беспилотные КАМАЗы выйдут на дороги общего пользования

2 часа назад
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

2 часа назад
Однажды таяние льдов подняло уровень моря на 4 метра. Будет ли повторение?

Однажды таяние льдов подняло уровень моря на 4 метра. Будет ли повторение?

2 часа назад
В пробах боксера Кушиташвили обнаружены следы кокаина

В пробах боксера Кушиташвили обнаружены следы кокаина

2 часа назад
Врач рассказал об опасностях ранней весны для здоровья

Врач рассказал об опасностях ранней весны для здоровья

2 часа назад
Кокорин в ближайшие дни присоединится к "Сочи"

Кокорин в ближайшие дни присоединится к "Сочи"

3 часа назад
Пеле опроверг слухи о своей депрессии

Пеле опроверг слухи о своей депрессии

3 часа назад
Вести.net: лидером главного мобильного фоторейтинга стал смартфон Xiaomi

Вести.net: лидером главного мобильного фоторейтинга стал смартфон Xiaomi

3 часа назад
СКР запросил у Канады данные об эсэсовце, устроившем геноцид в Ейске

СКР запросил у Канады данные об эсэсовце, устроившем геноцид в Ейске

3 часа назад
Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

3 часа назад
10 крупнейших банков России по объему прибыли

10 крупнейших банков России по объему прибыли

3 часа назад
США сомневаются в китайских данных о коронавирусе

США сомневаются в китайских данных о коронавирусе

4 часа назад
Пассажиры Westerdam высадились в порту Камбоджи

Пассажиры Westerdam высадились в порту Камбоджи

4 часа назад
Путин распорядился увековечить память Лужкова

Путин распорядился увековечить память Лужкова

4 часа назад
Под Тюменью загорелся автобус с детьми

Под Тюменью загорелся автобус с детьми

4 часа назад
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

5 часов назад
Мужчина, устроивший стрельбу возле университета в Бангкоке, задержан

Мужчина, устроивший стрельбу возле университета в Бангкоке, задержан

6 часов назад
Детей, оставленных отцом в Шереметьеве, передали родной матери

Детей, оставленных отцом в Шереметьеве, передали родной матери

6 часов назад
Формула-1. Публике представлен новый болид команды Red Bull

Формула-1. Публике представлен новый болид команды Red Bull

6 часов назад
Новый температурный рекорд зафиксировали на острове Сеймур в Антарктике

Новый температурный рекорд зафиксировали на острове Сеймур в Антарктике

6 часов назад
7 полезных привычек для эффективного управления финансами

7 полезных привычек для эффективного управления финансами

7 часов назад
Посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона "всплеском русофобии"

Посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона "всплеском русофобии"

7 часов назад
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

10 часов назад
Новые материалы сайта "Путин. 20 лет": ЧМ по футболу, открытие Крымского моста и Сирия

Новые материалы сайта "Путин. 20 лет": ЧМ по футболу, открытие Крымского моста и Сирия

12 часов назад
По Дамаску нанесен ракетный удар

По Дамаску нанесен ракетный удар

12 часов назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

12.02.2020 17:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку