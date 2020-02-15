Иран не тронет черные ящики "Боинга" без заинтересованных сторон

Власти Ирана не притронутся к черным ящикам сбитого 8 января по ошибке украинского самолета в отсутствие представителей всех заинтересованных в расследовании сторон. Об этом заявил иранский министр иностранных дел.

По словам Мохаммада Джавада Зарифа, черные ящики вскрыты, но Иран не притронется к ним в отсутствие всех заинтересованных сторон.

Глава МИД Ирана еще раз признал вину Ирана за уничтожение самолета и выразил сожаление, что военные своевременно не сообщили министерству иностранных дел об этом трагическом случае.

"Вся информация, которую хотят получить родственники жертв, находится в ящиках. Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию", — добавил глава МИД Ирана.

В результате крушения самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана погибли 176 человек из семи стран. Через несколько дней иранские военные признали, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны по ошибке.

По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

Ранее глава МИД на вопрос о том, почему правительству потребовалось три дня, чтобы признать, что самолет был сбит военными, ответил так:

"Это была сложная ситуация в сложное время. Другим требовалось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они так и не принесли официальных извинений. Американский офицер, ответственный за сбитый самолет, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме".