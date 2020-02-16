Мирные сирийцы погибли при взрыве машины в Ракке

При взрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли шесть человек – это мирные жители города Телль-Абъяд, передает РИА Новости.

Город Телль-Абъяд расположен на турецко-сирийской границе. В результате военной кампании "Источник мира", организованной Анкарой в целях создания безопасной зоны на севере Сирии, перешел под контроль турок.