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Ситуация на Украине 33 минуты назад

16 февраля 202023:46

Замглавы МИД РФ назвал условие для новой встречи "нормандской" четверки

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал условие для очередной встречи "нормандской четверки". Она возможна, если будут видны результаты предыдущих саммитов как в плане безопасности, так и "на политическом треке", подчеркнул он. Свое заявление дипломат сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В числе таких результатов – разведение сил, прекращение огня, разминирование, обмен пленными, внедрение формулы Штайнмайера в законодательство Украины, передает РИА Новости.

Если же изменений к лучшему не происходит, то польза от саммитов сомнительна, отметил дипломат.

Последняя встреча стран "нормандской" четверки – России, Германии, Франции и Украины – происходила 9 декабря. По результатам встречи было выпущено коммюнике, подтверждающее приверженность Минским договоренностям. Киев, ДНР и ЛНР обязались произвести развод сил на трех новых участках, обменяться пленными, открыть пункты пропуска, согласовать особый статус Донбасса, внедрить "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины. Однако в настоящее время из всего списка выполнен лишь один пункт – обмен пленными.

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