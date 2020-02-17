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Скандальный художник Павленский 11 минут назад

17 февраля 202010:55 Анастасия Попова

Павленскому грозит новый срок во Франции

Во Франции баллотироваться на пост мэра Парижа будет министр здравоохранения Аньес Бюзен. Свою кандидатуру она выдвигает от правящей партии "Вперед, Республика!". Предыдущий кандидат Бенжамен Гриво сошел с предвыборной дистанции после того, как в Сети появилось компрометирующее видео. Ролик с интимными подробностями из жизни политика опубликовал скандально известный художник-акционист Петр Павленский.

Бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамина Гриво, который был вынужден сойти с дистанции из-за публикации интимных видео, теперь взяли под охрану. Двое полицейских сопровождают его круглосуточно из-за угроз физической расправы.

Тот, кто заварил эту кашу и выложил ролики в сеть, называющий себя художником Петр Павленский, задержан. Причем вначале по совершенно другому делу о поножовщине в Новый год. Эти полтора месяца он был в розыске за то, что порезал кухонным ножом двух собутыльников. Но теперь Павленский стал фигурантом еще и дела о вторжении в личную жизнь.


На его сайте были опубликованы непристойные ролики, которые Гриво в 2018 году отправлял одной молодой особе Александре де Тадео. Девушка, как выяснилось, уже год как встречается с Павленским, который теперь позиционирует себя как борец за чистоту нравов во французской политике.

О девушке известно мало. 29 лет, из города Мец. Была членом парижского совета по делам молодежи, который позволяет молодым парижанам участвовать в определении и реализации муниципальной политики. Дипломную работу писала про российскую политику в Арктике. Сейчас учится сразу в двух магистратурах — Институте политических исследований в Тулузе по специальности "Управление и международная связь" и в лучшем юридическом университете Франции Pantheon-Assas.

Но, связавшись с Павленским, переключилась на другие темы: вместе с ним записала интервью с порноактриссой. Следом на том же сайте появились и ролики, компрометирующие Гриво. За такое во Франции грозит до двух лет тюрьмы и 60 тысяч евро штрафа. Причем не только ей, но и самому Павленскому, который и без того уже приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условно, за поджог банка Франции.

Те, кто называли его выходки в России искусством, во Франции такое искусство не оценили. И теперь внимательно штудируют законы, задаваясь вопросом, а можно ли этот элемент лишить статуса политического беженца, который он получил в 2017 году.

Впрочем, статуса лишают в том случае, если человек совершит особо тяжкое преступление или по совокупности обвинений получит от 10 лет тюрьмы. Пока же Павленский задержан на двое суток. А это значит, что уже сегодня днем он либо выйдет на свободу, либо ему будут предъявлены новые обвинения и будет суд.

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