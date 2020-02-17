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Коронавирус 11 минут назад

17 февраля 202011:05 Алексей Головко

Спасение близко: вакцины от коронавируса уже тестируют на мышах

Спасение близко: вакцины от коронавируса уже тестируют на мышах

В Китае местные специалисты сообщают, что они приблизились к созданию вакцины от нового коронавируса. А пока лекарство проходит тестирование, власти вводят новые жесткие меры, чтобы предупредить распространение заболевания. За сокрытие симптомов могут наказать уголовным преследованием и тюремным заключением.

Шанхай может стать городом, откуда придет спасение от коронавируса. Ученые местного университета заявили, что близки к созданию вакцины. Из 100 тысяч препаратов с помощью компьютерного моделирования было отобрано самое перспективное средство, и сейчас его уже тестируют на мышах. Но сроков, когда лекарство будет готово, никто не объявлял.

Пока же только за последние сутки жертвами коронавируса стали еще 100 человек. Все они жители провинции Хубэй. Этот регион, как и его главный город Ухань, остаются закрытыми. Каждый день туда приезжают все новые отряды военных медиков.

- Мы, конечно, справимся с эпидемией. За последнее время многие из ранее подозреваемых случаев переведены в подтвержденные.

Отныне, если в провинции Хубэй побывает кто-то из гражданских и скроет это от властей, дело может закончиться уголовным преследованием. Народный суд Пекина объявил, что за такую поездку, а также за сокрытие симптомов коронавируса, наказание составит от 3 лет лишения свободы до высшей меры. Суровые угрозы и жесточайший карантин, похоже, дают результаты.

"Данные, полученные из нескольких статистических пунктов нашей больницы показали, что количество людей с высокой температурой снизилось. Так что думаю, что пик эпидемии уже наступил", — рассказывает Ван Синьхуань, главный врач инфекционной больницы "Лэйшэньшань" университета города Ухань.

Китайские телеканалы ежедневно показывают людей, выписывающихся из больниц по всей стране, и трогательные сцены их прощаний с медиками, всячески давая понять: вирус — это не приговор, и смертность от него снижается.

В то же время своих граждан из Китая вывозят уже даже не самые богатые страны. Так, накануне Непал забрал из провинции Хубэй 175 своих студентов.

Закончились страдания и американских пассажиров лайнера Diamond Princess, что с 5 февраля стоит на карантине в японской Йокогаме. Из 3,5 тысячи человек на борту тут болеет уже каждый десятый, что делает лайнер самым большим скоплением носителей вируса за пределами Китая. И вот обладатели паспортов США сходят на берег.

- Теперь пришло время вступить в большой открытый мир, так что мне надо надеть маску.

Встречают их люди в костюмах биологической защиты.

- Ваш следующий шаг — отдать паспорта этому джентльмену в желтом. Он передаст их людям из Госдепартамента. Затем вы пройдете в автобус, который доставит вас к самолету, а самолет доставит вас в Соединенные Штаты. Затем вы получите свой паспорт.

Правда, эвакуировать американские власти решили только тех своих туристов, у кого нет симптомов коронавируса. Заболевшие граждане США, а их уже больше 40, останутся в японских больницах.

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