Хулиган с ножом разгромил в Подмосковье больше десяти машин

Во дворе жилого дома в Подмосковье пьяный хулиган, вооруженный ножом, разгромил более десятка припаркованных автомобилей, ругаясь попутно с воображаемым собеседником.

Инцидент произошел в Дедовске ночью 14 февраля, видео дебоша было опубликовано двумя днями позже. Издание "360tv.ru", ссылаясь на пресс-службу МВД, сообщило, что хулиган был задержан после телефонных обращений местных жителей.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Об общей сумме нанесенного ущерба не сообщается.