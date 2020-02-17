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Общество 21 минута назад

17 февраля 202010:55

Хулиган с ножом разгромил в Подмосковье больше десяти машин

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Во дворе жилого дома в Подмосковье пьяный хулиган, вооруженный ножом, разгромил более десятка припаркованных автомобилей, ругаясь попутно с воображаемым собеседником.

 

Инцидент произошел в Дедовске ночью 14 февраля, видео дебоша было опубликовано двумя днями позже. Издание "360tv.ru", ссылаясь на пресс-службу МВД, сообщило, что хулиган был задержан после телефонных обращений местных жителей.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Об общей сумме нанесенного ущерба не сообщается.

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