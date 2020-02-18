18 февраля 202010:58

"Бавария" хочет пригласить Тухеля на должность главного тренера

AP Images

Мюнхенская "Бавария" рассматривает кандидатуру Томаса Тухеля на должность главного тренера. В настоящее время Тухель тренирует "Пари Сен-Жермен".

Контракт Тухеля с чемпионами Франции истекает в июне следующего года, и немецкий специалист намерен отработать его до конца. "Бавария" же готова подождать, пока Тухель освободится. Однако представители чемпиона Германии связывались с агентами тренера.

В настоящее время "Баварию" тренирует Ханси Флик, сменивший в ноябре Нико Ковача. Не исключено, что Флику будет предложено тренировать баварцев и в следующем сезоне.

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