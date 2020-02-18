В Минске назвали необдуманными слова украинского министра о России и Белоруссии

Глава комиссии Палаты представителей Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько назвал "не очень обдуманными" заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Тот в интервью чешскому журналу заявил, что Белоруссия ждет война с Россией, если она хочет остаться независимой.

"Если на вас нападет Россия, то у вас остаются две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными – и проиграть. Или сразу начать воевать", — считает Пристайко.

При этом он выразил надежду на то, что может ошибаться.

В свою очередь Давыдько сказал, что у России и Белоруссии непростые отношения, но война просто немыслима и невероятна. "Этого никогда не может быть", — уверен он. Депутат отметил, что Белоруссия и РФ — братские народы и "за это надо держаться". По его мнению, ментальность белорусов и украинцев разная, и отношения у белорусов с Россией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне.

Как сообщает РИА Новости, Давыдько отметил, что между двумя странами есть конфликты экономического характера, но они не должны перерасти в политические и тем более военные.