Юрий Семин получил "Серебряную лань", как лучший тренер 2019 года

В штаб-квартире Олимпийского состоялось вручение премии "Серебряная лань" лучшим спортсменам, тренерам и командам прошлого года. В церемонии принимали участие президент ОКР Станислав Поздняков и министр спорта Олег Матыцин.

Лучшим тренером 2019 года был признан Юрий Семин, под руководством которого футболисты московского "Локомотива" выиграли Кубок России, Суперкубок страны, а также заняли второе место в российской премьер-лиге. Сборная России по пляжному футболу, занявшая третье место на чемпионате мира, признана лучшей командой прошлого года.

Лучшей спортсменкой года признана фигуристка Алена Косторная. Также премии "Серебряная лань", присуждаемой Федерацией спортивных журналистов России, удостоены еще девять спортсменов: Анастасия Войновв и Дарья Шмелева (обе — велоспорт), Артур Далалоян и Никита Нагорный (оба — гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Вячеслау Красильников и Олег Стояновский (оба — пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис) и Анжелика Сидорова (легкая атлетика), Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг). Завершившая карьеру двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова получила диплом Международного комитета фэйр плей "за спортивное благородство на протяжении всей карьеры".