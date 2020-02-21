Путин рассказал, кто и для чего ссорит Россию с Украиной

Во второй части интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент России дал ответ на вопрос, почему "растаскивают" Россию и Украину. Сотрудничество двух стран не выгодно целому ряду стран, подчеркнул Путин, поскольку объединение усилий Москвы и Киева, их возможностей и преимуществ, создает им глобального конкурента.

Конкурента и в Европе, и в мире, подчеркнул Владимир Путин. Президент России не стал уточнять и перечислять, какие именно страны заинтересованы в устранение со своей дороги конкурента. При этом Путин добавил, что добравшиеся до власти в Киеве люди и те, кто возглавлял Украину, преследовали личные интересы.

"А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор, — продолжил Путин. — Вот в чем главная задача".

Глава российского государства извинился за моветон, но задал главный вопрос: где деньги этих людей? И сам же на него ответил – деньги в заграничных банках.

"Эти люди служат тем, у кого эти деньги лежат. Отсюда и то единственное, чем они торгуют — это русофобия, — пояснил российский президент. — Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача".

Смотрите вторую часть интервью "20 вопросов Владимиру Путину" на канале "Россия 24" и на сайте https://putin.tass.ru. Большое интервью с Путиным посвящено 20-летнему пребыванию политика на высших государственных постах. Показ интервью стартовал 20 февраля 2020 года. Остальные серии проекта будут выходить три-четыре раза в неделю в течение месяца.