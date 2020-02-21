В Италии задержана россиянка за попытку украсть ребенка у отца-итальянца

Итальянская полиция задержала гражданку России за попытку похищения своего восьмилетнего сына у отца в провинции Флоренции, сообщает газета La Repubblica.

Отец мальчика заявил в полиции, неожиданно заметил, что его бывшая жена с сообщником прятались в кустах, когда он возвращался домой с другом. Вместе с девушкой прятался ее брат.

Завидев полицейские сирены, злоумышленники пытались скрыться, но были заблокированы на ферме недалеко от места, где они поселились. Во время обыска у них был обнаружен сигнальный пистолет, пистолет против собак, боеприпасы и перцовый баллончик.

Ранее женщина уже пыталась похитить сына, опеку над которым оформил его отец-итальянец. Суд дал разрешение на задержание двоих россиян по подозрению в попытке похищения несовершеннолетнего.