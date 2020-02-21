Ажиотаж не спадает: "Лёд 2" идет на рекорд отечественного кино

"Лёд 2" может стать самым кассовым отечественным фильмом за всю историю. Всего за неделю проката картина собрала более 700 миллионов рублей. Это рекорд: так уверенно у нас не стартовала ни одна лента. Причем, ажиотаж не спадает, кинозалы по-прежнему переполнены.

"Лёд 2" растопил сердца уже больше 3 миллионов зрителей. В кинозалах целые семьи и даже хоккейные команды. Омский "Авангард" перед ответственной игрой на выезде сегодня в Москве почти полным составом в кино, пришли зарядиться энергией подвига — спортивного и личного.

Главный герой картины — хоккеист Саша — попадает в очень непростую жизненную ситуацию, которая ставит его перед выбором между семьей и льдом.

- Про любовь к спорту, конечно. Человек 8 лет в хоккей не играл, вернулся. Видите, как спорт любит!

Исполнитель главной роли Александр Петров без хоккейной формы уже как-то и не смотрится.

На спецпоказе "Льда 2" в Нижнем Новгороде артисту подарили свитер местного клуба с автографами всех членов команды, сам Александр в тот день раздал больше тысячи своих автографов.

Впервые в истории российского кино создатели "Льда 2" в течение всего проката решили делать неожиданные подарки зрителям. Артисты и продюсер картины приезжают в обычные кинотеатры, чтоб пообщаться со зрителями. Петров был замечен еще и в Краснодаре, и в родной для него Ярославской области.

От криков "Спасибо!" и "Браво!" глохнут уши и садятся голоса.

Режиссеру Жоре Крыжовникову удалось собрать в одной картине и драму, и комедию, и сказку, и мюзикл. История о мечте, семье и, конечно, о любви ко льду трогает абсолютно всех: такой накал эмоций не выдерживают даже мужчины!

"Вот я же плачу, не надо этого стесняться, это очищающие слезы", — говорит актер Сергей Бурунов.

- Очень трогает — до глубины души, с самой первой минуты и до последней держит, до конца!

- Фильм очень понравился, очень душевный!

В каком городе актеры "Льда 2" появятся на 23 февраля — пока тайна. Шанс увидеть не только самое трогательное современное кино, но и лично тех, кто в нем снимался, есть у каждого. Картина идет во всех кинотеатрах страны, сборы уже приближаются к миллиарду рублей.