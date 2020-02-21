Продавщица обратила в бегство вооруженного грабителя при помощи швабры. Видео

В Сети появилось видео неудачной попытки ограбления магазина на севере Польше. Инцидент произошел еще 14 февраля, однако запись было опубликована только на днях.

Продавщица помыла пол и готовилась к подсчету дневной выручки. В этот момент в помещение торговой точки вошел мужчина с пистолетом и потребовал отдать ему наличность.

Внезапно дама схватила швабру и атаковала налетчика. Короткая потасовка завершилась в пользу решительной женщины, сумевшей обратить злоумышленника в бегство.

Работница магазина пустилась в погоню за преступником, но ему удалось скрыться от нее на автомобиле. Полицейским пока не удалось выйти на след подозреваемого.

В беседе с местными СМИ продавщица призналась, что до сих пор не может понять, откуда у нее взялось столько смелости, но отметила, что хотела бы посмотреть в глаза своему оппоненту, и поинтересоваться, зачем он пошел на преступление.

В итоге горе-налетчику не удалось добраться до денег, и он довольствовался парой пачек сигарет, которые он впопыхах успел схватить с прилавка.