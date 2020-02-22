"Даллас" был бит "Сент-Луисом" на своей площадке

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" выиграл в гостях у "Даллас Старз" 5:1.

Российские легионеры "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов результативных действий не совершили, равно как и защитник "Сент-Луиса" Иван Барьашев. Вратарь "звезд" Антон Худобин появился на льду, когда его команда проигрывала 0:4. Двять бросков Антон отразил, но против одного был бессилен.

"Чикаго Блэкхоукс" на своей площадке обыграло "Нэшвилл Предаторз" 2:1. Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительной пятиминутке "черные ястребы" смогли провести победный гол.