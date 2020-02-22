В Оренбурге подростки насмерть забили взрослого мужчину. Видео

В Сети появились записи с камер наблюдения, запечатлевших момент жестокого избиения прохожего, произошедшего ночью 18 февраля на проспекте Гагарина в Оренбурге.

На кадрах видно, как молодые люди повалили мужчину на землю и долго били его. Как отметили в пресс-службе регионального управления СК РФ, подростки, действовавшие группой из хулиганских побуждений, использовали малозначительный повод, чтобы спровоцировать нападение.

После этого пострадавший был доставлен в реанимацию городской больницы. Врачи боролись за жизнь 34-летнего мужчины, но через несколько дней он скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего". Наказание за подобное преступления составляет лишение свободы на срок до 15 лет лишения свободы.

Правоохранителям уже удалось задержать четырех участников избиения. Первыми стражи порядка вышли на юношей 16 и 17 лет, один из которых является учащимся техникума. Они частично признали свою вину. Следом были задержаны два 15-летних подростка.

В настоящее время следствие продолжает разбираться в обстоятельствах инцидента и степени вины его участников.