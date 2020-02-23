Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин повторил клубный рекорд

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сан-Хосе Шаркс" отразил 44 броска и помог своей команде добиться победы со счетом 3:2. Она для 24-летнего россиянина стала седьмой подряд в дебютном сезоне.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, Шестеркин сумел повторить рекорд "Рейнджерс" для вратарей-новичков. Ранее только Джиму Генри удавалось в дебютном сезоне выиграть семь матчей подряд. Произошло это в далеком 1942 году.