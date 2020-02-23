"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

Сумма сборов в российском прокате фильма "Лёд 2", вышедшего на киноэкраны в День всех влюбленных, 14 февраля, превысила миллиард рублей. Таковы данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). "Лёд 2" по-прежнему возглавляет рейтинг по сборам в российском прокате за уикенд, неделю и месяц.

Продолжением истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше стал рассказ о судьбе их дочери Нади, которая пошла по стопам матери и тоже занялась фигурным катанием. Лента режиссера Жоры Крыжовникова стала настоящим подарком, который сделали зрителям ко Дню святого Валентина компании "Водород" и Art Pictures при участии телеканала "Россия 1".

В создании сиквела вновь приняли участие Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Сценаристом картины стал Андрей Золотарев.

Трогательный фильм о преодолении, любви и стремлении ко льду никого не оставляет равнодушным. Кинотеатры рекомендуют бронировать билеты на "Лёд 2" заранее — в залах аншлаги.

А актеры Юлия Хлынина и Александр Петров опубликовали бонусный музыкальный ролик, не вошедший в финальную версию этого фильма. В ярком клипе героиня Хлыниной – Маргарита – пытается соблазнить хоккеиста Сашу Горина.



Композицию исполнила сама Юлия Хлынина, признавшись, что это ее первый клип и что она задумывается о сольной карьере. "Время кружить, гореть в софитах и сводить с ума", — написала Юлия в своем "Инстаграме", представляя подписчикам "эксклюзивные кадры, подготовленные в качестве бонуса к фильму".