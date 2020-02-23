Москвичам придется пережить неделю снегопадов и скачков давления

В Москве в последние дни февраля прогнозируются дождь со снегом и резкие изменения атмосферного давления. Как сообщил в воскресенье РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, метеоусловия осложнят и переходы от ночных заморозков к оттепели.

"Заключительная неделя февраля, кроме вторника, ознаменуется похолоданием. На дорогах станет скользко", — предупредил Тишковец.

Перепады атмосферного давления скажутся на самочувствии метеозависимых людей.